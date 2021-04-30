Россия продолжает выдавать свои паспорта жителям оккупированных территорий ОРДЛО, что вызывает серьезное беспокойство в Евросоюзе. Там считают, что РФ может использовать паспортизацию для новой агрессии против Украины.

Об этом свидетельствует текст заявления миссии ЕС в Постоянном совете ОБСЕ в Вене.

В ЕС отметили, что проведение Россией паспортизации населения Донбасса противоречит духу и целям минских договоренностей и нарушает суверенитет Украины.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что Россия продолжает, а в последнее время даже ускоряет, свою политику массовой выдачи паспортов в упрощенном порядке украинским гражданам на неподконтрольных правительству районах Украины», — заявили в ЕС.

Также, Евросоюз тревожат заявления российских чиновников о возможных боевых действиях против Украины для защиты интересов этих паспортизированных граждан.

«ЕС и его государства-члены напоминают, что они не признают эти паспорта, и призывают другие государства-участники ОБСЕ действовать аналогичным образом», — добавили в миссии ЕС.

Как мы уже рассказывали ранее, на оккупированном Донбассе уже насчитывается минимум 400 000 человек с паспортами Российской Федерации.

Тем временем, украинский паспорт занял 35-е место в индексе «Паспортов мира». Так, за год, украинский документ поднялся сразу на шесть позиций.