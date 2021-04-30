В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 30 апреля.
Сегодня на западе, в центре, на севере ожидаются дожди с грозами. На юге и востоке без осадков, переменная облачность.
Температура воздуха составит 14-20 градусов тепла.
В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на май — средней месячной температуры и количества осадков.
Как сообщалось ранее, на Пасху ночь в Украине будет сухой и звездной, но 2 мая почти повсеместно пройдут грозовые дожди, кроме восточных областей.