На кладбищах Киева в поминальные дни будут присутствовать полицейские и муниципальная охрана.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в ходе брифинга.

По его словам, в городе разработали график посещения кладбищ в поминальные дни: «Ознакомиться с ним можно на официальном портале Киева».

Он добавил, что Департамент транспортной инфраструктуры обеспечит дополнительные автобусы, чтобы люди могли добраться на кладбища в поминальные дни. Маршруты и график движения будут обнародованы дополнительно.

Контролировать ситуацию и соблюдение противоэпидемических правил будут усиленные наряды полиции и «Муниципальной охраны».

Кличко призывает людей помнить о главных правилах защиты от коронавируса:

«Сегодня главное – не повлечь новой волны болезни. Иначе локдаун был бесполезным. Давайте будем сознательными и ответственными! И отдельно обращаюсь к киевлянам, которые выезжают в эти дни на отдых за границу: ситуация во многих странах сегодня сложная. Поэтому будьте осторожны и на отдыхе».

Как сообщалось ранее, Киевская и Николаевская области могут с 1 мая перейти из «красной» сразу в «желтую» зону карантина. Напомним, 1 мая ослабляет карантинные ограничения также Киев, в столице в обычном режиме начнет работать общественный транспорт, возобновят работу также ярмарки, рынки, заведения общественного питания и спортзалы.