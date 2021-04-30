Эксперты рассказали о прелестях водной диеты. По их словам она самая безобидная, недорогая, удобная и эффективная.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на ГолосUA .

Данная диета не имеет противопоказаний и осложнений, но есть одно условие — воду надо пить правильно (за полчаса до еды или через 1,5-2 часа после).

Так, следуя такого типа питания из рациона следует исключить алкоголь, сахар и соль. Также нужно выпивать до 1,5 литра кипяченой воды в день.понедельник

Завтрак: черный кофе.

черный кофе. Обед: 2 яйца, сваренных вкрутую, шпинат, свежие помидоры.

2 яйца, сваренных вкрутую, шпинат, свежие помидоры. Ужин: кусок вареного мяса, веточка зеленого салата.

вторник

Завтрак: сухарик, черный кофе.

сухарик, черный кофе. Обед: кусок вареного мяса.

кусок вареного мяса. Ужин: кусочек ветчины, кефир.

Среда

Завтрак: сухарик, черный кофе.

сухарик, черный кофе. Обед: корень сельдерея, обжаренный в растительном масле, свежие помидоры, фрукты.

корень сельдерея, обжаренный в растительном масле, свежие помидоры, фрукты. Ужин: 2 яйца, сваренных вкрутую, чашка тертой моркови, кусок твердого сыра.

четверг

Завтрак: черный кофе.

черный кофе. Обед: яйцо, сваренное вкрутую, чашка тертой моркови, кусок твердого сыра.

яйцо, сваренное вкрутую, чашка тертой моркови, кусок твердого сыра. Ужин: большая порция фруктового салата.

пятница

Завтрак: черный кофе.

черный кофе. Обед: большая порция нежирной рыбы.

большая порция нежирной рыбы. Ужин: чашка тертой моркови.

суббота

Завтрак: сухарик, черный кофе.

сухарик, черный кофе. Обед: большой кусок филе курицы, веточка зеленого салата.

большой кусок филе курицы, веточка зеленого салата. Ужин: 2 яйца, сваренных вкрутую.

воскресенье

Завтрак: чай без сахара.

чай без сахара. Обед: большой кусок вареного мяса.

большой кусок вареного мяса. Ужин: отварная рыба с овощами.

Напомним, медики назвали быстрый и простой способ похудения.