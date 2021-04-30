Эксперты рассказали о прелестях водной диеты. По их словам она самая безобидная, недорогая, удобная и эффективная.
Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на ГолосUA .
Данная диета не имеет противопоказаний и осложнений, но есть одно условие — воду надо пить правильно (за полчаса до еды или через 1,5-2 часа после).
Так, следуя такого типа питания из рациона следует исключить алкоголь, сахар и соль. Также нужно выпивать до 1,5 литра кипяченой воды в день.понедельник
- Завтрак: черный кофе.
- Обед: 2 яйца, сваренных вкрутую, шпинат, свежие помидоры.
- Ужин: кусок вареного мяса, веточка зеленого салата.
вторник
- Завтрак: сухарик, черный кофе.
- Обед: кусок вареного мяса.
- Ужин: кусочек ветчины, кефир.
Среда
- Завтрак: сухарик, черный кофе.
- Обед: корень сельдерея, обжаренный в растительном масле, свежие помидоры, фрукты.
- Ужин: 2 яйца, сваренных вкрутую, чашка тертой моркови, кусок твердого сыра.
четверг
- Завтрак: черный кофе.
- Обед: яйцо, сваренное вкрутую, чашка тертой моркови, кусок твердого сыра.
- Ужин: большая порция фруктового салата.
пятница
- Завтрак: черный кофе.
- Обед: большая порция нежирной рыбы.
- Ужин: чашка тертой моркови.
суббота
- Завтрак: сухарик, черный кофе.
- Обед: большой кусок филе курицы, веточка зеленого салата.
- Ужин: 2 яйца, сваренных вкрутую.
воскресенье
- Завтрак: чай без сахара.
- Обед: большой кусок вареного мяса.
- Ужин: отварная рыба с овощами.
Напомним, медики назвали быстрый и простой способ похудения.