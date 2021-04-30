В Киеве в ближайшие часы и до конца суток 30 апреля и ночью 1 мая ожидается гроза, возможен град. В связи с непогодой в городе объявлен II (оранжевый) уровень опасности.

Предупреждение опубликовано на сайте КГГА.

«Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери. На природе следует спуститься в низину, отойти от одиночно стоящих деревьев (столбов, вышек), отойти подальше от водоемов, снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя) , в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах», — напоминают чиновники.

Также во время грозы нельзя прятаться под очень высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, купаться, ходить на открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.

«Департамент муниципальной безопасности КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103», — указано в сообщении.

Как мы уже рассказывали ранее, синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды на Пасху.

По ее словам, по всей Украине будет тепло. Температура воздуха в дневные часы ожидается на уровне 15-20 градусов, на солнце 20-24 градуса. Ночью прохладнее, но без заморозков 7-13 градусов тепла, на северо-западе и западе 4-10 градусов.

А также, синоптики сходятся во мнении, что нынешнее лето будет жарким, но достаточно коротким, систематически на смену жаре будет приходить похолодание с дождями.