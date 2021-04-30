В Украине зафиксировано 10 072 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (868), Харьковской (1059), Днепропетровской (930), Запорожской (620) и Львовской (568) областях.
Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».
За минувшие сутки были госпитализированы — 3117 человек, выписаны из больниц — 4224, умерли — 307.
За все время пандемии в Украине:
заболело — 2069537 человек;
выздоровели — 1655525 человек;
летальных случаев — 44 085;
проведено ПЦР-тестов — 9418779.