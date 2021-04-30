Крымским татарам могут предоставить статус коренного народа Украины.

К этому призывает народный депутат фракции «Голос» Рустем Умеров, пишет РБК-Украина.

Он напомнил, что в 2014-м году Верховная Рада приняла заявление «О гарантии прав крымско-татарского народа в составе Украинского государства». По его мнению, следующим шагом защиты коллективных прав коренных народов Украины должно стать принятие закона «О коренных народах».

Умеров подчеркнул, что только путем принятия закона возможно закрепить статус крымско-татарского народа, как такого, у которого нет другой Родины, чем Украина. По его словам, несмотря на это, крымские татары являются одним из наиболее многочисленных коренных народов в Украине. Всего около 350-ти тысяч крымских татар сейчас проживает во временно оккупированном Россией Крыму.

«Вы хорошо знаете, что именно крымско-татарский народ — одна из самых активных сил, которая оказывает ненасильственное сопротивление оккупации и защищает суверенитет Украины в Крыму», — добавил он.

Депутат также акцентировал, что закон «О коренных народах» приобретает смысл и в политической плоскости. Ведь признание статуса крымских татар как коренного народа страны — понятный аргумент, что Крым — это Украина.

Как сообщалось ранее, народные депутаты Украины предложили законодательно запретить подачу воды по Северо-Крымскому каналу в оккупированный Россией Крым.

Так называемые «власти» оккупированного Россией Крыма утверждают, что сумма ущерба, нанесенного бюджету республики и местным бюджетам в результате перекрытия Украиной Северо-Крымского канала, уже составляет более 819 млрд рублей.