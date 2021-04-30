1 мая во многих странах мира отмечается международный праздник — День труда (праздник Весны и Труда).

НАРОДНАЯ ПРАВДА напоминает, что долгие годы в Украине праздник носил название День международной солидарности трудящихся, но в последние годы название упростили до Дня труда.

1 мая — День труда — история

1 мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку в Чикаго, выдвинув требование 8-часового рабочего дня. Забастовка и сопутствующая демонстрация закончились кровопролитным столкновением с полицией. В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала в память о выступлении рабочих принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Впервые день международной солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах.

Долгое время 1 мая считали символом революции, непримиримой классовой борьбы, то есть праздник имел «политическую окраску». Люди выходили в этот день на массовые демонстрации с портретами политических деятелей, передовиков производства, лозунгами, призывами, плакатами и диаграммами о достижениях в той или иной отрасли народного хозяйства. Сейчас этот контекст потерялся.

Сегодня праздник отмечается в 142 странах. В некоторых странах еще собираются под знамена профсоюзов, но все-таки в большинстве стран это уже не политический праздник. В этот день устраивают народные гуляния, выступления артистов, ярмарки, мирные шествия и множество увеселительных мероприятий.Отметим, в этом году в связи с пандемией коронавируса COVID-19 людей просят оставаться дома. В связи с этим особенно актуальным будет поздравить друзей при помощи красивой открытки. 1 мая — открытки и поздравления



Поздравляю с Первомаем!

Счастья, радости, добра.

Пусть заветные желания

Исполняются всегда!

Поздравляю с Первомаем!

Счастья, радости, добра.

Пусть заветные желания

Исполняются всегда!

Поздравляю с Первомаем. Пусть будет МИР над головой и в семье, пусть ценится твой ТРУД всегда и всеми, пусть на душе цветет и зеленеет теплый МАЙ.

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Поздравляем с днем 1 Мая, желаем творческих и производственных достижений, душевного подъема и бодрости.

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В первомайский день труда

Всем желаю я добра,

Пусть звучит из края в край

Вечный лозунг: «Мир, труд, май!»

С 1 Мая! С Днем труда!

Пусть летит через года

Белый голубь в чистом небе,

И пребудет мир всегда!