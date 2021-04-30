На Закарпатье в селе Квасы разгорелся скандал в школе. Ученик снял на видео, как местная учительница кричит на одного из школьников, а также таскает его за волосы. Причина: тот что-то не дописал в упражнении.

На видео видно, как учительница начальных классов Виталия Александровна Р. хватает за волосы ученика. Она проверяла ошибки в тетради, но в какой-то момент начинала кричать на него, ведь он что-то не дописал. Чуть позже она продолжила кричать уже возле доски.

Как рассказали «Обозревателю» в Ясинянской ОТО, видео инцидента родители учеников 3-Б класса сначала принесли директору этой школы. Тот вызвал педагога и попросил ее написать объяснительную. В ответ женщина без объяснений написала заявление на увольнение.

Родные пострадавшего ребенка не стали обращаться в полицию, а также оставили заявление директору школы, что не имеют никаких претензий к учебному заведению. При этом другие родители одноклассников мальчика настаивали на обращении в правоохранительные органы.

Мама одной из учениц этой школы на условиях анонимности призналась, что родители мальчика не очень благополучные и мало с ним занимаются. Возможно, по этой причине они не захотели ссориться с руководством учебного заведения. Несмотря на это, в полиции уже открыли уголовное производство, ведь видео было обнаружено сотрудниками полиции во время мониторинга.

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