В Министерстве социальной политики подготовили проект постановления Кабинета министров о повышении минимальной пенсии для инвалидов I группы.

С 1 июля пенсия для этой категории лиц будет составлять не менее 2200 гривен, соответствующий проект документа опубликован для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Документом предлагается с 1 июля предоставлять ежемесячную доплату к пенсии в сумме, которой не хватает до 2200 гривен, в случае, когда у лиц с инвалидностью I группы, которые получают пенсию, назначенную в соответствии с законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», ежемесячный размер пенсионных выплат не достигает 2200 гривен.

Реализация акта потребует дополнительных расходов в сумме 25,3 млн гривен в месяц за счет средств государственного бюджета.

«Реализация акта обеспечит установление минимальной пенсионной выплаты на уровне 2 200 гривен лицам с инвалидностью I группы», — указано в документе.

Как сообщалось ранее, президента Украины Владимира Зеленского просят вернуть пенсионный возраст для женщин на уровне до 55 лет (так было до начала пенсионной реформы).

А также, некоторым пенсионерам начали приходить уведомления, в которых сказано, что их доход превышает налоговую социальную норму. Вследствие чего они лишаются льгот на оплату коммунальных услуг.