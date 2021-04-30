Синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды на Пасху.

По ее словам, по всей Украине будет тепло. Температура воздуха в дневные часы ожидается на уровне 15-20 градусов, на солнце 20-24 градуса. Ночью прохладнее, но без заморозков 7-13 градусов тепла, на северо-западе и западе 4-10 градусов.

Завтра, в субботу, дожди пройдут в западных и восточных областях, на остальной территории Украины будет преобладать сухая погода. А в воскресенье, на Пасху, дожди ожидаются ночью в западных областях. До вечера дожди с грозами будут проходить в восточном направлении, захватывая север, центр и юг (кроме Запорожья и Крыма). В восточных областях на Пасху существенные осадки маловероятны.

В Киеве завтра, в субботу, дождей не будет. На Пасху в Киеве днем будет тепло, но усилится юго-восточный ветер и вечером в воскресенье возможен ливень с грозой.

В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на май — средней месячной температуры и количества осадков.

Как сообщалось ранее, на Пасху ночь в Украине будет сухой и звездной, но ​​2 мая почти повсеместно пройдут грозовые дожди, кроме восточных областей.