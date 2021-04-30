Посольство США в России с 12 мая максимально сокращает консульские услуги, оставляя только те, которые необходимы в экстренных случаях гражданам США. Визы россиянам будут открывать в ограниченных количествах в случае, если речь идет об окончании дипломатическом или о вопросах жизни и смерти.

Официальное заявление дипломатического учреждения цитирует «Обозреватель».

Известно, что масштабные сокращения услуг вызваны сообщением российского правительства о намерении запретить представительству США в России трудоустраивать иностранных граждан в любом качестве: «Обработка неиммиграционных виз для недипломатических поездок прекращается. Посольство в Москве в ближайшем будущем не будет предлагать обычные нотариальные услуги, консульские отчеты о рождении за рубежом или услуги по восстановлению паспортов».

Граждан США, которые находятся в России и срок действия чьих виз истек, настойчиво призвали уехать из России до 15 июня.

Дипломаты также отметили, что ситуация осложняется еще и тем, что предоставление экстренных услуг гражданам США в России также может быть отложено или ограничено из-за урезания возможностей представителей посольства выезжать за пределы Москвы.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация готова принять новые меры по США в ответ на «недружественные шаги» и санкции.

Как сообщалось ранее, госсекретарь США Энтони Блинкен намерен посетить Украину с рабочим визитом на следующей неделе.

