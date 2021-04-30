Погода в Украине 1 мая приготовила сюрприз в виде дождей с грозами, при этом будет довольно тепло.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Погода в Украине 1 мая

Температура — местами в Украине незначительно похолодало. Так, на западе, севере и в центре ожидается 17-20 градусов. На юге 20-25 градусов. На востоке также очень тепло: до 25 градусов.

Осадки — во многих областях ожидаются дожди с грозами. Повезет разве что восточной Украине, там переменная облачность.

«1 мая в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Ровненской, Хмельницкой областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности», — предупредили синоптики.

Отметим, согласно предварительным прогнозам погоды на май 2020 года, украинцы не смогут сполна насладиться хорошей погодой на майские праздники. Если на 1 мая, а вместе с ним и 2 и 3 мая (суббота, воскресенье), выехать на природу получится, то начиная с 9 мая на Украину обрушатся ливни и грозы.