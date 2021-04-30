Пророссийские боевики «Л/ДНР» с 18 по 22 мая проведут командно-штабные учения, в ходе которых будут отрабатывать наступление.

В них будет принимать участие и «мобилизационный резерв», указано в сводке Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Тренировки оккупантов состоятся на базе 1 и 2 армейских корпусов Российской Федерации.

«В так называемых «военных комиссариатах» противника выдаются повестки без прохождения медицинской комиссии. В общем к проведению учений с военнообязанными планируется привлечь около тысячи человек», – указано в сообщении.

Как сообщили в Минобороны, командование российских оккупационных войск и сейчас продолжает плановые мероприятия боевой подготовки в соединениях и частях подконтрольных им боевиков на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

В то же время оккупанты не прекращают хаотическое дистанционное минирование местности противопехотными минами, которые запрещены международными договорами.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=129&v=g_gbzcIoX28&feature=emb_title&ab_channel=%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

Как мы уже рассказывали ранее, Россия продолжает выдавать свои паспорта жителям оккупированных территорий ОРДЛО, что вызывает серьезное беспокойство в Евросоюзе. Там считают, что РФ может использовать паспортизацию для новой агрессии против Украины.

Также напомним, Украина рассматривает в качестве места проведения двусторонней встречи Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина Иерусалим (Израиль) или Вену (Австрия).