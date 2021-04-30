В Российской Федерации объявили о введении ответных мер на санкции Европейского союза.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ в пятницу, только в марте под европейские ограничения попали шесть россиян.

«Все наши предложения по решению любых возникающих между Россией и ЕС проблемных вопросов в режиме прямого профессионального диалога последовательно игнорируются или отвергаются», — заявляют в МИД РФ.

В Москве действия Евросоюза считают попыткой «любой ценой сдержать развитие нашей страны».

«Навязать свою однобокую концепцию «миропорядка, основанного на правилах», подрывающую международное право. Бросить неприкрытый вызов самостоятельности российской внешней и внутренней политики. Делается это открыто и преднамеренно. И, разумеется, с ведома и при поощрении США, не скрывающих заинтересованности в повторном превращении Европы в арену острой геополитической конфронтации», — указано в заявлении.

Ответные санкции РФ вызваны введенными 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительных меры.

Поэтому, в РФ решили закрыть въезд на территорию России восьми гражданам стран-членов Евросоюза и представителям официальных структур ЕС:

Иварс АБОЛИНЬШ (Ivars ABOLINS), Председатель Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ;

Марис БАЛТИНЬШ (Maris BALTINS), Директор Центра государственного языка Латвийской Республики;

Жак МЭР (Jacques MAIRE), Член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;

Йорг РАУПАХ (Jorg RAUPACH), Руководитель Прокуратуры Берлина, Федеративная Республика Германия;

Давид Мария САССОЛИ (David Maria SASSOLI), Председатель Европейского парламента;

Оса СКОТТ (Asa SCOTT), Глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства Швеция;

Ильмар ТОМУСК (Ilmar TOMUSK), Глава Языкового департамента Эстонской Республики;

Вера ЮРОВА (Vera JOUROVA), Заместитель Председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности.

Как мы уже рассказывали ранее, президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Причина: «вредоносная внешняя деятельность» страны.

А Владимир Зеленский подписал указ об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля о введении санкций против 95 компаний.