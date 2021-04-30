СБУ разоблачила сеть интернет-агитаторов, которые пытались дестабилизировать ситуацию в разных регионах страны накануне майских праздников.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации силовиков, уроженец Донецкой области, будучи в Киеве, призывал к захвату государственной власти, а также агитировал присоединяться в ряды незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО. Свои «публикации» он размещал на нескольких аккаунтах в социальных сетях.

Во время следственных действий по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику и электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ст. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, следователи сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины двум интернет-агитаторам из Черниговской и Волынской областей. Злоумышленники агитировали к действиям, направленным на изменение границ государственной границы Украины.

Также по материалам СБУ судом признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 110 и ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины, пропагандисты из Волыни и Сум — они распространяли в сети публикации с антиконституционными призывами. Материалы для своих «статей» злоумышленники брали с пропагандистских интернет-изданий РФ и сайтов незаконных вооруженных формирований.

Служба безопасности Украины заявляет, что на Пасху усилится российская пропаганда, возможны информационные вбросы и фейки. В связи с этим силовики просят быть бдительными.

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