Штабы оппозиционера Алексея Навального в России внесли в список организаций, которые причастны к терроризму и экстремизму.

СМИ сообщают, что у организаций заблокируют банковские счета. При этом их лишат возможности открывать новые счета.

Прокуратура Москвы 16 апреля подала в Мосгорсуд иск о признании штабов, а также Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан экстремистскими организациями. Как утверждает прокуратура, организации «под прикрытием либеральных лозунгов занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».

Как сообщалось ранее, 21 апреля по всей России прошли массовые протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, сам Навальный, подозревает, что мог заразиться туберкулезом, поскольку на данный момент в его отряде из 15 человек «тубдиагноз» поставили уже третьему заключенному.