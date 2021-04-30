Заболеть COVID-19 повторно можно, все зависит от многих факторов, но в первую очередь от иммунитета.

Такое заявление в интервью для «24 канала» сделала инфекционист Леся Радковская.

По ее словам, очень важным является клеточный иммунитет, который и реагирует на вирус и вырабатывает антитела. Радковская также признается, что болезнь новая и исследования продолжаются, но часть из них доказывает, что если человек переболел, то на 6 месяцев он имеет иммунитет.

«Но мы не должны надеяться только на свой иммунитет, но и на себя. Во-первых, если будем соблюдать правила карантина, то уменьшим вероятность повторного инфицирования. Во-вторых, вакцинация», — рассказала инфекционист.

«Из тех случаев, которые знаю лично, второй — тяжелее. Первые случаи были незначительные, возраст примерно 30-50 лет, тогда второе уже более сложное течение. Бывало и такое, что и первый, и второй раз легкий. Бывало в семье, что пол года назад – болела только жена и дети, а через пол года – только мужчины”, — утверждает Леся Радковская.

Как сообщалось ранее, Украина закрывает границу для Индии. Все граждане, который вернутся в Украину, должны уйти на самоизоляцию независимо от результатов ПЦР-теста.

30 апреля прибудет еще одна партия китайской вакцины против COVID-19 от Sinоvac. Новая партия препарата состоит из 500 тысяч доз.