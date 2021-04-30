Минздрав анонсировал подписание нового контракта на поставку вакцины против COVID-19 в Украину. По его словам, этот контракт обеспечит украинцев вакциной до конца 2021 года.

Как заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов, этот контракт обеспечит жителей Украины вакциной до конца 2021 года, передает «Украина 24».

При этом, министр не рассказал, какую именно вакцину против COVID-19 решила приобрести Украина.

«По тем контрактам, которые у нас есть, и по тем контрактам, которые максимум 2 дня, а может раньше, мы сообщим приятную новость по поводу контракта. Мы будем обеспечены до конца года полным объемом вакцин, которые нам нужны для вакцинации», — пояснил министр.

На сегодняшний день, Украина уже заключила контракты на поставки вакцин от коронавируса компаний Pfizer, AstraZeneca, SinoVac и Novavax.

А также, сегодня в Украину должна прибыть очередная партия вакцины SinoVac в размере 500 тысяч доз.

Как мы уже рассказывали ранее, СБУ обнаружила подделку тестов на COVID-19. Злоумышленники «работали» с частными лабораториями для которых подделывали результаты тестов.