30 апреля во православных христиан Великая пятница или Страстная пятница (Воспоминание Святых спасительных Страстей Иисуса Христа).

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, Страстная пятница — пятница Страстной недели посвящена воспоминаниям осуждения на смерть, крестных страданий и смерти Спасителя, снятию с Креста Его тела и погребения Его.

Церковь в этот день рекомендует рассуждать о страданиях Христа, а также соблюдать определенные правила, в числе которых — строгий пост.

В Страстную пятницу верующим нужно соблюдать 7 строгих правил

1. В этот день нужно строго поститься. Поверье говорит, что полный отказ от пищи в Страстную пятницу поможет искупить все свои грехи, совершенные с момента последней исповеди.

2. Категорически запрещено работать — уборка, стирка и другую домашнюю работу следует закончить в Чистый четверг. Также нельзя шить и резать.

3. В этот день под строгим запретом алкоголь.Страстная пятница 2021: стихи и открытки

4. Большим грехом считается работа на земле, которой в этот день касаться категорически запрещено. Нельзя втыкать в землю железные предметы, например, лопаты и грабли, а также забивать гвозди, копать. Также считается, что посаженные в этот день растения не принесут урожая.

5. Несмотря на то, что в Страстную пятницу рекомендуется заниматься приготовлением пищи, особенно сложных блюд, но в этот день готовить куличи. Церковь не накладывает запрета на приготовление куличей.

6. Развлечения и плотские утехи в скорбный день года также считаются большим грехом.

7. В Страстную пятницу нельзя ругаться, ссориться, выяснять отношения и провоцировать конфликты.

Также отмечается день Иосифа Поэт. Иосиф родился в 9 веке на Сицилии, позже ушел в Солунский монастырь, где стал строгим аскетом. В течение жизни он неоднократно попадал в тюрьму по приказу императоров Византии, которые боролись с христианством. Иосиф был одарен поэтическим талантом и много лет посвятил составлению богослужебных песнопений.