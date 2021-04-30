30 апреля во православных христиан Великая пятница или Страстная пятница (Воспоминание Святых спасительных Страстей Иисуса Христа).

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, Страстная пятница — пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминаниям осуждения на смерть, крестных страданий и смерти Спасителя, снятию с Креста Его тела и погребения Его.

Церковь в этот день рекомендует рассуждать о страданиях Христа, а также соблюдать определенные правила, в числе которых — строгий пост.

Согласно священного писания, в этот день Спаситель прошел свой крестный путь от осуждения к распятию на Голгофе. Сегодня — день траурный, но одновременно и светлый день, ведь Иисус исполнил великое пророчество, заплатив за грехи людей, ценой страшных страданий и жизни. И этот подвиг христиане не забудут никогда.В Страстную пятницу верующим нужно соблюдать 7 строгих правил

Страстная пятница — что обязательно нужно сделать сегодня

Главным обрядом в пятницу, безусловно является вечернее богослужение с выносом плащаницы. Это происходит на вечерней службе в церкви. Но в этом году из-за карантина литургию лучше посмотреть по телевизору или в интернете.

В этот день нужно соблюдать строгий пост. Разрешается только хлеб и вода, и то после вечерней службы. Сегодня нужно посвятить себя размышлениям над событиями этого дня, которые описаны в Евангелии.

В Страстную пятницу разрешается печь куличи — это единственная работа, на которую накладывается запрет.Страстная пятница 2021: молитва для прощения всех грехов

Считается, что после пятничной службы нужно принести в дом двенадцать свечей, поставить дома и дать догореть до конца. Наши предки верили, что счастье и достаток в доме будут все 12 месяцев. Но, напомним, в Украине карантин — лучше воздержитесь от этого обряда.