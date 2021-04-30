Старший преподаватель кафедры богословия и философии Киевской православной богословской академии, кандидат богословских наук, диакон Православной церкви Украины Михаил Омельян рассказал, что нужно знать о Страстной Пятнице.

Об этом он сообщил НАРОДНОЙ ПРАВДЕ.«Следующий день Страстной седмицы (после Чистого Четверга,- ред.) Великая пятница. Церковь вспоминает о распятии Иисуса Христа и смерти на кресте, суббота — это погребение тела, но душой Спаситель сошел в ад и вывел из него души праведников. Воскресенье — Воскресение, которое и нам дает уверенность в жизни вечной», — отметил Омельян.

Как известно, в Страстную пятницу соблюдается строгий пост, нельзя заниматься тяжелым трудом, веселиться, ходить в гости, устраивать шумные вечеринки Запрещено выполнять работы по дому, шить, вязать. Уборку нужно завершить в Чистый четверг.Читайте также: Страстная неделя — священник о том, что нельзя делать и как правильно поститься.