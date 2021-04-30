На сегодняшний день угрозы вторжения российских войск на территорию Украины якобы нет. Уровень угрозы в у границы сейчас, не влечет за собой непосредственно угрозу вторжения на территорию Украины.

Такое мнение озвучил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Сергей Наев, передает «АрмияИнформ» в пятницу, 30 апреля.

«По всем направлениям вокруг государственной границы, по всей протяженности есть опасность и соответствующая угроза. Но угроза имеет определенную степень, есть непосредственная угроза, есть потенциальная угроза. Поэтому, опасность, говоря военным языком, есть вокруг государственной границы всегда, но уровень угрозы в настоящее время не влечет за собой непосредственно угрозу вторжения на территорию Украины», — считает Наев.

Также, по словам командующего, у командования объединенными силами ВСУ Украины есть разные планы действий, однако во всех них рассматривается только применение ВСУ, без привлечения «партнеров Украины».

Как мы уже рассказывали ранее, Россия может вернуть свои войска к границе с Украиной в конце июля в рамках подготовки к учениям «Запад-2021».

А в США также считают, что еще рано радоваться отводу российской военной техники от границ с Украиной.