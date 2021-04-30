Народные депутаты Украины предложили законодательно запретить подачу воды по Северо-Крымскому каналу в оккупированный Россией Крым.

Инициаторами законопроекта №5419, который зарегистрировали в Раде 23 апреля, выступили депутаты от «Голоса», «Европейской Солидарности» и «Довіри», передает «Обозреватель».

Документ предусматривает внесение изменений в законы о создании свободной экономической зоны «Крым» и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированных территориях.

В проекте указано, что поставки воды необходимо запретить до момента окончания режима временной оккупации Крыма.

Так называемые «власти» оккупированного Россией Крыма утверждают, что сумма ущерба, нанесенного бюджету республики и местным бюджетам в результате перекрытия Украиной Северо-Крымского канала, уже составляет более 819 млрд рублей.

Соединенные Штаты Америки поддерживают инициативу Украины «Крымская платформа» и готовы присоединиться к ней.