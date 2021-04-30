Украина закрывает границу для Индии. Все граждане, который вернутся в Украину, должны уйти на самоизоляцию независимо от результатов ПЦР-теста.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, решение вступает в силу со 2 мая.

«Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, которые пересекают государственную границу на въезд в Украину и прибыли из Республики Индия или находились на ее территории не менее 7 из последних 14 дней подлежат обязательной самоизоляции независимо от наличия результатов ПЦР теста», — заявил Ляшко.

Напомним, в Индии фиксируют антирекорды по суточной заболеваемости COVID-19. Тела погибших от COVID-19 в Индии массово приходится сжигать прямо на улице — местные крематории не справляются.

Если индийский штамм COVID-19 попадет в Украину, он может привести к значительным сложностям. В том числе и к росту больных.