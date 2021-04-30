Средняя зарплата за рубежом почти вдвое превышает зарплату, которую предлагают на аналогичных должностях в Украине. К примеру, дальнобойщик, который в Украине получает до 30 тысяч гривен, за рубежом может получать до 75 тысяч гривен.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными OpenDataBot, ссылаясь на данные Jooblе.

Самыми популярными странами, где ждут украинцев на работу, являются Польша, Чехия, Германия, Литва и Латвия.

Работодатели с ЕС в основном ищут в Украине водителей, дальнобойщиков, разнорабочих, упаковщиков и грузчиков.



Как сообщалось ранее, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-март 2021 года составляла 12 835 гривен. Зарплата выросла на 16,6% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

Эксперты озвучили консенсус-прогноз главных экономических показателей в стране на II квартал 2021 года: инфляция ускорится, зарплаты хоть и вырастут, но их повышение не у всех перекроет рост цен. Из-за продолжающегося карантина станет больше безработных. Из позитива только относительно стабильный курс доллара.