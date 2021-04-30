Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен посетить Украину с рабочим визитом на следующей неделе.

Об этом он сообщил в эфире CBS News.

Телеканал показал превью интервью, где глава Государственного департамента обсуждает ситуацию с войсками России у границ с Украиной. В интервью также говорится, что Блинкен намерен посетить Украину.

Блинкен также заявил, что администрация президента США Джо Байдена не может предугадать, что сейчас задумал президент РФ Владимир Путин: «Есть много всего, что он мог бы сделать или не сделать».

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден на предстоящей встрече с российским президентом Владимиром Путиным будет обсуждать вопросы двусторонних отношений, в том числе затронут тему Украины.

Ранее в Кремле заявили, что не получали конкретных предложений о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в том числе и в Ватикане. Как известно, в одном из интервью Зеленский заявил, что встреча должна пройти на территории, которая «олицетворяет мир и диалог», он не исключал при этом Ватикан.