Итальянские правоохранители задержали бывшего полицейского из Кальяри, который воевал на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.

Подробности обнародовала пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как сообщили в ведомстве, сепаратист уже попадал в поле зрения полиции в 2015 году – он был фигурантом расследования в отношении участия итальянских граждан-наемников в незаконных вооруженных формированиях.

Тогда ему удалось избежать наказания, поскольку он заявил, что не стрелял в украинских военных.

Сейчас против 50-летнего мужчины открыто уголовное производство за террористическую деятельность.

На время расследования он не может покидать страну, в его доме уже проведены обыски.

«Расследование проводит спецподразделение Digos (отдел общих расследований и специальных операций), которому уже удалось отследить многочисленные банковские трансакции на личный счет подозреваемого, поступавшие с так называемого «ДНР», а также изъять фото и видео доказательства и другие документы», – указано в сообщении.

Как мы уже рассказывали ранее, в Луганской области предотвращено совершение теракта против украинских военных. Боевики планировали распылить хлор в месте дислокации подразделения ВСУ.

Также сообщали, что пророссийские боевики «Л/ДНР» с 18 по 22 мая проведут командно-штабные учения, в ходе которых будут отрабатывать наступление.