Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила подделку тестов на COVID-19. Злоумышленники «работали» с частными лабораториями для которых подделывали результаты тестов.

Подробности обнародовала пресс-служба СБУ.

Следствие установило, что организаторы разместили рекламу на онлайн-ресурсах об организации выдачи срочных справок с отрицательными результатами тестов на коронавирус.

«Услугу» предлагали украинцам, которые вернулись из-за границы для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции.

Сотрудники ССБУ задокументировали массовое изготовление поддельных справок о результатах проведения ПЦР-тестов в четырех киевских частных лабораториях одной коммерческой структуры.

Стоимость «услуг» колебалась в зависимости от срочности выдачи справки и достигала до 1 тысячи гривен.

Уже предварительно установлено несколько сотен граждан, которые сдавали тесты в этих клиниках. Также зафиксировано, что персонал медучреждений вносил сфальсифицированные данные в мобильное приложение «Дій вдома».

Во время обысков в Киеве правоохранители изъяли:

документацию, в частности, кассовые книги и квитанции;

сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов;

другие материалы, подтверждающие проведение сделок.

Как мы уже рассказывали ранее, Киевская и Николаевская области могут с 1 мая перейти из «красной» сразу в «желтую» зону карантина.

Напомним, 1 мая ослабляет карантинные ограничения также Киев, в столице в обычном режиме начнет работать общественный транспорт, возобновят работу также ярмарки, рынки, заведения общественного питания и спортзалы.

В то же время, Украина закрывает границу для Индии. Все граждане, который вернутся в Украину, должны уйти на самоизоляцию независимо от результатов ПЦР-теста.