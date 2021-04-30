В Офисе президента подтвердили грядущую отставку пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель.

Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передают Факты.

По его словам, Юлия продолжит занимать свою должность до того, пока не будет подобрана новая кандидатура, а после этого останется в команде Офиса главы государства для взаимодействия с иностранными СМИ.

«Еще некоторое время Юлия Мендель будет исполнять обязанности пресс-секретаря Президента. Впоследствии функционал пресс-секретаря будет уточнен и под этот функционал уже будет подобрана необходимая кандидатура», — сказал Подоляк.

Также чиновник допустил возможность назначения Мендель советником главы Офиса по международным коммуникациям.

В то же время появилась информация о том, что новым пресс-секретарем президента станет нынешний пресс-секретарь главы ОП Андрея Ермака — Дарья Заривная, которая пока не подтверждает данные предположения.

Ранее, Юлия Мендель заявила, что в Украине существует собственный «украинский русский язык». Пресс-секретарь президента призвала демонополизировать право России на русский язык.

Ее заявление о существовании украинского русского языка прокомментировал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.