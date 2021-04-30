В России в Ставропольском крае произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли пятеро детей, еще 18 человек получили травмы.

Как сообщается, автодороге «Астрахань – Ставрополь» столкнулись три автомобиля, среди которых был грузовик и микроавтобус, передает «РИА Новости».

Микроавтобус ехал из Волгограда в Черкесск и вез детей на соревнования по баскетболу. В автобусе находились 14 детей и четверо сопровождающих, всех пострадавших госпитализировали в медучреждения.

Все погибшие были девочками 2008 и 2009 года рождения. Одного ребенка удалось реанимировать, передает «Подъем».

Также опубликован полный список учениц спортшколы олимпийского резерва № 2 Волгограда, которые были в автобусе:

Шахматова Екатерина, Грошева Алиса, Китаева Софья, Нелюбова Мария, Красникова Злата, Егорова Елизавета, Нагаева Алина, Кувашева Анара, Волкодавова Виктория, Осиповская Арина, Деменская Эллина, Корникова Дарья, Астафьева Софья. Он был опубликован МЧС.

Telegram-канал «Mash» опубликовал список имен погибших в ДТП спортсменок: Варвара Прохоренко 2009 года рождения, Арина Осиповская 2009 года, Дарья Корникова 2008 года, Эллина Деменская 2008 года, Алиса Грошева 2008 года.

В результате аварии не пострадал только один ребенок – Софья Китаева, ей не потребовалась госпитализация.

Как мы уже рассказывали ранее, в селе Братское возле Днепра, водитель легкового автомобиля Peugeot на нерегулируемом пешеходном переходе сбил двоих детей 2008 года рождения – мальчика и девочку.

А в ночь на 25 апреля в Немировском районе Винницкой области лоб в лоб столкнулись два грузовых автомобиля. Водители погибли на месте происшествия, еще один пострадавший госпитализирован с травмами.