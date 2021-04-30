Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о механизмах установления тарифов на коммунальные услуги, который Верховная Рада одобрила во втором чтении еще в начале декабря 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Как пояснил глава Кабинета министров Денис Шмыгаль, одно из важных положений закона — внедрение публичных договоров о поставках коммунальных услуг. Что, по его словам, позволит коммунальным предприятиям, которые поставляют тепло и горячую воду, улучшить свое финансовое состояние и гарантировать качество услуг для потребителей.

Как пишет РБК-Украина, с потребителями коммунальных услуг в частном секторе и в многоквартирных домах, которые не выбрали модель организации договорных отношений, заключат новые договоры теплоснабжения, снабжения горячей воды, централизованного водоснабжения и тому подобное.

Предусмотрены дифференцированные тарифы на транспортировку и поставку тепловой энергии.

Потребителям вернут средства, заложенные в тарифах поставщика на установку счетчиков, в случае самостоятельного установления ими счетчиков тепла. Закон вводит дифференцированную оплату за воду и за тепло, в зависимости от того, кто несет расходы по обслуживанию счетчика.

Отметим, в тексте законопроекта к первому чтению доступ в жилье коммунальщикам хотели разрешить за любое нарушение договора. Однако принятый ВР закон в итоге предоставил такое право исключительно представителям газового оператора. Сам порядок такого доступа и последствия его непредоставления владельцем (совладельцами) этот закон предлагает устанавливать законодательством.

Герман Галущенко, которого 29 апреля Верховная Рада назначила министром энергетики, заявил, что правительство работает над поиском механизма, который позволит уменьшить плату за электроэнергию для определенных слоев населения.

Как сообщалось ранее, цены на электроэнергию для населения в Украине останутся на уровне 1,68 грн за кВт*час — льготный тариф продлили до 1 июля.