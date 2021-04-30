В ночь с 30 апреля на 1 мая будет самая мистическая ночь года — Вальпургиева ночь. Это ночь, когда нужно правильно загадать желание – и всё непременно осуществится.

Славянские традиции Вальпургиевой ночи (в первую очередь киевские) связаны с шабашем ведьм. Считается, что именно в эту ночь все ведьмы слетаются на лысую гору (самая большая Лысая гора, как известно, находится именно в Киеве.

Главный обряд в Вальпургиеву ночь – это ритуал защиты дома от нечисти. Для этого жгут костры – и первыми кидают туда ненужные вещи, чтобы всё ненужное, лишнее из своей судьбы убрать. В квартире альтернативой костра станет простая свеча или лампада. Пороги дома посыпают солью, травой, песком или маком – как заслон от нечистой силы.

Самый простой обряд в Вальпургиеву ночь – на красоту и здоровье. Для этого достаточно на рассвете умыться росою.

Есть в Вальпургиеву ночь и обряд на зачатие. Для этого, по поверью, женщине нужно на рассвете испить воды из колодца.Что нельзя делать в эту ночь:

— Не стоит носить одежду черного цвета и ту, которая ранее была надета во время какого-либо несчастья или большой ссоры.

— В дом не приносят сирень – особенно если кто-то болен: считается, что запах сирени в эту ночь увлекает души на тот свет.

— Нельзя злиться и браниться – такой негатив в поступках или просто словах привлекает к человеку нечисть.

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