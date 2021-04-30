В ночь на первое мая отмечается таинственный и мистический праздник — Вальпургиева ночь, название которой происходит от имени христианской святой Вальбурги. Во всей Европе этот народный праздник весны отмечается очень ярко и весело.

В селах проводилось магическая церемония «изгнания ведьм»: разжигались костры, на которых сжигали соломенное чучело, осуществляли обход дома с факелами, звонили в церковные колокола и т.п., пишет НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на Сегодня.

Считалось, что этой ночью растения приобретают чудодейственную силу, которые вместе с песком рассыпали у порога, чтобы нечисть не смогла войти в дом, пока не пересчитает все травинки и песчинки.

В эту ночь категорически нельзя приносить сирень в дом, особенно, где есть больной человек. Считается, что этот цветок окружает больного запахом и зовет в мир иной.

На Вальпургиеву ночь вообще нельзя ссориться, раздражаться и вспоминать нечистую силу.

В одежде следует избегать черного цвета, а также не надевать вещи, с которыми связаны плохие воспоминания.

А вот сохранить женскую красоту и молодость можно, умываясь 1 мая утренней росой. А для укрепления здоровья и скорейшего зачатия ребенка, женщинам рекомендовали на рассвете выпить воды из колодца.

Также на рассвете нужно сорвать иву, засушить и дать ее путешественнику, который должен вернутся с прибылью и хорошими новостями.

Кроме того считалось, что венок, который сплетен с сорванного в Вальпургиеву ночь плюща, сделает девушку в глазах любимого мужчины невероятной красавицей.

Напомним, ранее мы писали, какие мистические вещи носят украинские политики.