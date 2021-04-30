В ночь с 30 апреля на 1 мая, если верить легендам, открываются границы между мирами, рождаются ведьмы, а мертвые бродят среди живых. И называется это — Вальпургиева ночь.

В эту ночь принято гадать и совершать обряды. НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала самые надежные.

В народе Вальпургиеву ночь также называют Живин день, Ночь ведьм, Живина ночь, Велесова ночь, Ведьмин костер. Ведьмы устраивают шабаши на Лысых горах, а защититься от злых духов можно только с помощью огня.

Почему ночь Вальпургиева?

Святая Вальпургия родилась ориентировочно в 710 году в семье короля Западной Саксонии Ричарда. В 11 лет она ушла в монастырь и была очень набожной.

Однажды корабль, на котором плыла Вальпургия, попал в шторм. Она так сильно молилась, что шторм утих. После этого ее стали называть покровительницей моряков.

Говорят, Вальпургия умела общаться с мертвыми, а когда умерла, то рабочие, которые что-то обустраивали в монастыре, где ее похоронили, осквернили ее могилу. Тогда ночью тень святой Вальпургии явилась епископу – было это в ночь с апреля на май.

Что стоит делать в Вальпургиеву ночь?

— Собирать целебные травы. Знахари верят в особую силу трав, собранных в это время.

— Запомнить сон. Говорят, снятся вещие сны.

— Утром умыться росой и выпить воды из ручья или колодца. Будешь здоровым и молодым.

Что нельзя делать?

Приносить сирень в дом, особенно, если в доме больной, считается, что запах сирени зовет в иной мир;

Надевать одежду, в которой вы с кем-то ссорились, и черную одежду.

Поминать нечисть и материться.

Как провести любовный обряд?

Нужно взять свечу, зажечь ее, перед собой поставить фото человека, который вам нравится. На фото нужно капнуть немного воска и произнести слова: «Пусть пламя свечи горит и твои чувства ко мне разжигает. Желаю, чтобы ты полюбил(а) меня, как и я тебя люблю». После этого фото убрать в укромное место.

Как провести обряд на богатство?

Нужно взять новый кошелек и положить в него молодые листья деревьев и цветов. После зажгите свечу зеленого цвета и произнесите слова: «Сколько листьев на деревьях, столько и денег в моем кошельке будет». После этого листья нужно переложить в небольшой мешочек, хорошо завязать его и спрятать в укромное место. А в кошелек положить деньги.

Как гадать на любовь?

Подойдет любой вид гадания. Например, эта подборка.