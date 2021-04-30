1 мая — Страстная суббота. Этот последний день перед Пасхой, у которого, как и у каждого из дней Страстной седмицы, свои правила.

НАРОДНАЯ ПРАВДА расскажет, что можно делать в этот день, а чего не стоит делать.

Что нельзя делать:

-Не можно веселиться и петь. Еще одно название этого дня — Тихая суббота.

-Запрещается стирки, шитья, глажка, уборка, работы в саду и огороде.

-Не можно нарушать Великий пост и есть скоромное.

-Не можно просить и давать в долг. А вот долги нужно отдать.

-Под запретом рыбалка и охота.

Что делать:

-Молитися.

-Пекты пояса (куличи, пасхальные кексы).

-Фарбуваты яйца.

-Прикрашаты дом.

-Помиритися с тем, с кем в ссоре.А еще говорят, если не спать в ночь перед Пасхой, будешь счастливым.

Напоминаем, что святить можно только те продукты, которые были исключены из рациона в Великий пост. А на алкоголь — полное табу.

Ранее НАРОДНАЯ ПРАВДА ссобщала, что одним из самых сложных испытаний для христиан во время карантина станет само празднование Пасхи. Один из самых особенных праздников в этом году станет необычным. Необычным настолько, что частично повлияет на изменение будущих традиций празднования. Богослужение в этом году будут транслировать онлайн.

Ранее сообщалось, в этом году Пасха пройдет в условиях карантина. Это прекрасная возможность попробовать себя в кулинарии и испечь собственные пасхальные куличи .