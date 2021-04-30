1 мая — Страстная суббота. Этот последний день перед Пасхой, у которого, как и у каждого из дней Страстной седмицы, свои правила.
НАРОДНАЯ ПРАВДА расскажет, что можно делать в этот день, а чего не стоит делать.
Что нельзя делать:
-Не можно веселиться и петь. Еще одно название этого дня — Тихая суббота.
-Запрещается стирки, шитья, глажка, уборка, работы в саду и огороде.
-Не можно нарушать Великий пост и есть скоромное.
-Не можно просить и давать в долг. А вот долги нужно отдать.
-Под запретом рыбалка и охота.
Что делать:
-Молитися.
-Пекты пояса (куличи, пасхальные кексы).
-Фарбуваты яйца.
-Прикрашаты дом.
-Помиритися с тем, с кем в ссоре.А еще говорят, если не спать в ночь перед Пасхой, будешь счастливым.
Напоминаем, что святить можно только те продукты, которые были исключены из рациона в Великий пост. А на алкоголь — полное табу.
Ранее НАРОДНАЯ ПРАВДА ссобщала, что одним из самых сложных испытаний для христиан во время карантина станет само празднование Пасхи. Один из самых особенных праздников в этом году станет необычным. Необычным настолько, что частично повлияет на изменение будущих традиций празднования. Богослужение в этом году будут транслировать онлайн.
Ранее сообщалось, в этом году Пасха пройдет в условиях карантина. Это прекрасная возможность попробовать себя в кулинарии и испечь собственные пасхальные куличи .