1 мая — праздник Предпасхальная, или Великая суббота 2021 — день, когда происходит схождение Благодатного огня в 2021 году.
Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.
В субботу, 1 мая, накануне Пасхи завершается Страстная неделя Великого поста — в субботу разрешается постная горячая пища без масла.
Также православные 1 мая чтят память мучеников Агафопода диакона, чтеца Феодула и иже с ними, которые отдали жизнь за веру в 303 году.
1 мая — приметы
Есть такие приметы 1 мая на погоду:
- ясный и теплый день — к такому же лету;
- на окраине все хорошо слышно — к ненастью и ветреной погоды;
- с Федула ждут начала теплого сезона.
1 мая — что нельзя делать, а что нужно
Великую субботу посвящают молитвам — физический труд под запретом. Исключение — приготовление к Пасхе 2020 Заканчивают все приготовления к праздничному столу.
Со второй половины дня уже можно святить куличи и крашеные яйца. Также это день, когда особенно приветствуется любая благотворительность.
Напомним, одним из самых сложных испытаний для христиан во время карантина станет само празднование Пасхи. Одно из самых особенных праздников в этом году станет необычным. Необычным настолько, что частично повлияет на изменение будущих традиций празднования. Богослужение будут транслировать онлайн.
Напомним также, в этом году из-за карантина в Украине, который был введен в связи с эпидемией коронавируса, священники призывают верующих не идти на пасхальную службу в церковь. Для тех, кто захочет послушать богослужение, организуют онлайн-трансляции, поэтому каждый желающий сможет приобщиться к молитве.