1 мая — праздник Предпасхальная, или Великая суббота 2021 — день, когда происходит схождение Благодатного огня в 2021 году.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

В субботу, 1 мая, накануне Пасхи завершается Страстная неделя Великого поста — в субботу разрешается постная горячая пища без масла.

Также православные 1 мая чтят память мучеников Агафопода диакона, чтеца Феодула и иже с ними, которые отдали жизнь за веру в 303 году.

1 мая — приметы

Есть такие приметы 1 мая на погоду:

ясный и теплый день — к такому же лету;

на окраине все хорошо слышно — к ненастью и ветреной погоды;

с Федула ждут начала теплого сезона.

1 мая — что нельзя делать, а что нужно

Великую субботу посвящают молитвам — физический труд под запретом. Исключение — приготовление к Пасхе 2020 Заканчивают все приготовления к праздничному столу.

Со второй половины дня уже можно святить куличи и крашеные яйца. Также это день, когда особенно приветствуется любая благотворительность.

Напомним, одним из самых сложных испытаний для христиан во время карантина станет само празднование Пасхи. Одно из самых особенных праздников в этом году станет необычным. Необычным настолько, что частично повлияет на изменение будущих традиций празднования. Богослужение будут транслировать онлайн.

Напомним также, в этом году из-за карантина в Украине, который был введен в связи с эпидемией коронавируса, священники призывают верующих не идти на пасхальную службу в церковь. Для тех, кто захочет послушать богослужение, организуют онлайн-трансляции, поэтому каждый желающий сможет приобщиться к молитве.