Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель написала заявление на увольнение. Несмотря на то, что это уже 3 подобное заявление (два прошлых не подписали), в этот раз она серьезно настроена уходить.

Об этом сообщают источники «Страны» в Офисе президента.

По словам собеседника издания, у Мендель много претензий по условиям работы, «да и характер у нее, мягко говоря, не простой». Одновременно с этим, ее работу негативно оценивает глава Офиса президента Андрей Ермак (якобы именно он продвигает линию, что пресс-секретаря нужно менять).

Как известно, к Мендель хорошо относится лично президент Зеленский, это и удерживало ее ранее в должности: «Но в этот раз вроде она уже на самом деле настроена уходить, да и в Офисе не особо хотят ее удерживать. Более того, уже начинают искать замену. Но последнее слово, в любом случае, будет за Зеленским».

Некоторое время назад, Юлия Мендель заявила, что в Украине существует собственный «украинский русский язык». Пресс-секретарь президента призвала демонополизировать право России на русский язык.

Ее заявление о существовании украинского русского языка прокомментировал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.