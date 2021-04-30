Цены на продукты в Украине продолжают стремительно расти. И в ближайшее время украинцы столкнуться с новыми ценами на куриное мясо, говядину и рыбу.

Напомним, с начала года в Украине уже заметно подорожал борщевой набор, подсолнечное масло, куриные яйца. Эксперты говорят, что для этого есть сразу три причины: мировое подорожание продуктов, сезонный фактор (когда речь идет о ранних овощах, корнеплодах и ягодах), снижение объема предложения ряда товаров (мясо и морская рыба).

Член Экономического дискуссионного клуба, Олег Пендзин ожидает в мае роста цен на борщевой набор нового урожая на 70-80%, пишет «Сегодня». За килограмм молодой моркови, свеклы, капусты придется уплатить около 30 грн/кг. Эксперты пока не дают прогнозов, как изменятся в этом году цены на крупы, сахар, хлеб. Как разъяснил директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, делать оценки будет возможно не ранее чем через 3 месяца, когда станут понятными хотя бы приблизительные перспективы на новый урожай.

При этом украинцы уже видят новые ценники на куриные тушки, филе и говядину. Так, в апреле 2020 года куриная тушка стоила 52 грн/кг, сейчас 63 грн/кг (+21%), если год назад куриное филе продавали по 92 грн/кг, то сейчас по 103 грн/кг (+12%). Говядина (телятина) выросла в цене со 138 до157 грн/кг (+14%), но при этом мякоть подорожала намного больше. Если еще в январе этого года верхнюю часть телячьего бедра без кости можно было купить по 130-140 грн/кг, то сейчас – по 170-180 грн/кг (+30%).

Директор Ассоциации «Союз птицеводов Украины» Александр Бакуменко говорит, что впервые за последние 20 лет в Украине упало производство курятины. Кроме того, корма для кур подорожали на 35%. Следовательно, курица и дальше будет расти в цене.

Алексей Дорошенко говорит, что в Европе куриное филе стоит вдвое дороже, чем в Украине, поэтому украинским поставщикам выгоднее экспортировать охлажденные грудки в ближнее зарубежье, а в Украине цена на них также может подскочить до 130 грн/кг.

Ситуация с говядиной еще хуже. Олег Пендзин говорит, что в 1991 году поголовье крупного рогатого скота в Украине было 37 млн голов, сейчас – 1,8 млн голов, в 20 раз меньше.

«Потребление мяса у нас далеко отстает он рекомендованных диетологами норм: средний украинец съедает его всего 53,5 кг в год при норме 92 кг, а средний европеец – 94 кг, – анализирует Олег Пендзин. – Значительно отличается и ассортимент: у европейца в меню 55% говядины, 30% курятины и 15% свинины, у украинца в меню 55% курятины, 30% свинины и 15% говядины. Все дело в стоимости, выбираем мясо по кошельку».

Поэтому Олег Пендзин уверен: говядина продолжит дорожать, не исключено, что первосортное телячье мясо вскоре будет стоить 200 грн/кг.

Одновременно с этим свинина дорожать к лету вряд ли будет. А сало даже подешевеет на 30-40% или до 60-80 грн/кг. Александр Охрименко напомнил: так бывает ежегодно, ибо в жару спрос на сало резко падает

Менее доступной украинцу становится морская рыба. По данным Госстатистики, рыба подорожала меньше, чем мясо, в среднем с 78 до 83 грн/кг (6,4%), однако социальные сорта так называемой «дикой» (а не искусственно выращенной) морской рыбы выросли в цене намного больше. Например, сельдь стоит не 45-50 грн/кг, а 65-70 грн/кг (+40%), «рыба пенсионеров» – мойва – не 60-65, а 90-100 грн/кг (+50%). Чуть дешевле тюлька и салака – 50-70 грн/кг, но цена тоже увеличилась почти на треть. Продавцы объясняют: подорожала закупка, а продать такую рыбу с высокой наценкой сложно. Поэтому торговля ее почти не берет, не выгодно.

Морскую норвежскую форель также не везде встретишь, да и цена зашкаливает – до 400 грн/кг. Альтернатива – украинская прудовая форель из Прикарпатья, она более чем вдвое дешевле.

В профильном департаменте Минэкономразвития, торговли и сельского хозяйства также объяснили, что популяция мойвы и других видов рыбы, например, исландской селедки, сильно уменьшилась за последние годы, поэтому министерства сельского хозяйства стран, у берегов которых обитает рыба (Исландия и Норвегия), ввели временные ограничения на ее вылов.

Что касается «дикой» форели, то из-за COVID-19 оказались разорванными логистические цепочки поставок. Плюс упал спрос на деликатесную рыбу из-за закрытия кафе и ресторанов в связи с карантином и снижения доходов украинцев. Это привело к локальному дефициту и росту цен.

Другими словам, морская рыба, как социальная, так и для гурманов, и дальше будет дорожать, пока цена не «упрется» в покупательную способность населения. Оценочно для сельди это 90 грн/кг, для мойвы – 120 грн/кг.



Как сообщалось ранее, в Украине снова подорожают продукты, связано это не с дефицитом, а с ценами на топливо, газ и зерно.

Как сообщалось ранее, цены на почти все продукты в Украине взлетят и будут расти до мая. Причины: плохой урожай, высокая стоимость энергоресурсов и истощение запасов. Больше всего подорожают овощи.