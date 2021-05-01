1 мая во многих странах мира отмечается международный праздник — День труда, или как еще называют этот праздник праздник Весны и Труда. Долгие годы в Украине праздник носил название День международной солидарности трудящихся, но в последние годы название упростили до Дня труда.

НАРОДНАЯ ПРАВДА рассказывает об истории и традициях праздника.

1 мая — День труда — история

1 мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку в Чикаго, выдвинув требование 8-часового рабочего дня. Забастовка и сопутствующая демонстрация закончились кровопролитным столкновением с полицией. В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала в память о выступлении рабочих принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Впервые день международной солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах.

Отметим, формальным поводом для забастовки стало решение владельца компании McCormick Harvester Co. модернизировать завод в Чикаго и сократить многих работников. Сначала хозяин предприятия пошел на уступки, но через некоторое время уволил всех сотрудников и заменил их новыми. После этого активисты из профсоюзов начали готовить горожан к масштабной демонстрации. Процесс возглавил Альберт Парсонс – анархист, коммунист и борец за права афроамериканцев. В демонстрации приняли участие десятки тысяч человек. Тогда все обошлось мирно, но акция не принесла существенных плодов.

4 мая американский журналист Август Спис устроил митинг на площади Хеймаркет. В тот день произошла драка между активистами и новыми рабочими завода. Разнимать мужчин пришлось полиции. Были убиты от двух до пяти участников конфликта, шестеро были ранены, а многие получили травмы.

Август Спис на этом не остановился и призвал рабочих явиться на новую демонстрацию, чтобы протестовать против жестокости полиции. В тот день был сильный ливень и большая часть демонстрантов разошлась. Самых упрямых атаковала полиция под руководством капитана Джона Бинфилда. В какой-то момент в рядах полиции взорвалась бомба, один офицер скончался, а еще несколько стражей порядка получили ранения. В итоге полиция начала стрелять — попадали не только в активистов, но и в своих. Эта трагедия получила название “Бунт на Хеймаркет”.

Долгое время 1 мая считали символом революции, непримиримой классовой борьбы, то есть праздник имел «политическую окраску». Люди выходили в этот день на массовые демонстрации с портретами политических деятелей, передовиков производства, лозунгами, призывами, плакатами и диаграммами о достижениях в той или иной отрасли народного хозяйства. Сейчас этот контекст потерялся.

Сегодня праздник отмечается в 142 странах. В некоторых странах еще собираются под знамена профсоюзов, но все-таки в большинстве стран это уже не политический праздник. В этот день устраивают народные гуляния, выступления артистов, ярмарки, мирные шествия и множество увеселительных мероприятий.Отметим, в этом году в связи с пандемией коронавируса COVID-19 людей просят оставаться дома.

В некоторых странах (США, Япония) День труда отмечается в другой день. Есть страны, где такого праздника не существует совсем.

Как сообщалось ранее, на майские праздники в Украине ожидается ухудшение погодных условий, которое ознаменуется дождями с грозами.