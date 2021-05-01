1 мая во многих странах мира отмечается международный праздник — День труда, или как еще называют этот праздник праздник Весны и Труда. Долгие годы в Украине праздник носил название День международной солидарности трудящихся, но в последние годы название упростили до Дня труда.

НАРОДНАЯ ПРАВДА рассказывает об истории и традициях праздника.

1 мая — День труда — история

1 мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку в Чикаго, выдвинув требование 8-часового рабочего дня. Забастовка и сопутствующая демонстрация закончились кровопролитным столкновением с полицией. В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала в память о выступлении рабочих принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Впервые день международной солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах.

Долгое время 1 мая считали символом революции, непримиримой классовой борьбы, то есть праздник имел «политическую окраску». Люди выходили в этот день на массовые демонстрации с портретами политических деятелей, передовиков производства, лозунгами, призывами, плакатами и диаграммами о достижениях в той или иной отрасли народного хозяйства. Сейчас этот контекст потерялся.

1 мая — поздравления и открытки



Поздравляю с 1 Мая!

Счастья, радости желаю.

Деньги пусть мешками прут,

И несложным будет труд.

Ведь любимая работа —

Это вовсе не забота.

Это счастье, не беда.

Поздравляю с Днем труда!

****

С 1 маем! Пусть не спится

Утром ранним в этот день.

Пусть желание трудиться

Побеждает сон и лень.

Пусть любимая работа

Вдохновляет и бодрит.

Пусть проблемы и заботы

Праздник этот победит!

****

Останній місяць весняний надворі,

Вже посадили запаси з комори,

І можемо щиро весні порадіти,

Бо 1 травня нам треба зустріти!

Лишень візьмемо друзів близьких

Нам буде сумно гуляти без них!

Усмішки скрізь, веселий народ –

Всі відійшли від робочих клопот!

Тебе, мій друже, також я чекаю,

І з Днем праці від серця вітаю!

****

З 1 травня я вітаю,

Теплих днів тобі бажаю!

Ти забудь про ті плакати,

Краще думай про лопати.

Попрацюй ти на городіі,

Як же гарно на природі…

Не забудь позагорать,

М’язи трішки накачать!

****

Першотравня чекає народ,

Щоб скопати свій город.

Дід у баби знахабнів,

На пікнік йти захотів,

Бачиш всі до лісу йдуть,

Торби ледве волочуть,

Я також хочу гуляти,

Досить на печі лежати.

І не треба нам коньяк

На ура піде первак.

З 1 травня я вітаю

Всяко різного бажаю.

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Поздравляю с праздником Первомая! Всегда стремись покорять новые вершины, люби, мечтай, строй планы, действую решительно и расчетливо. Не гонись за деньгами, пусть они сами тебя найдут. В этот весенний день желаю тебе, чтобы все мечты сбывались, семья всегда жила в достатке, а работа никогда не нагоняла тоску.

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Сегодня празднуют Первомай! Поздравляю с праздником. Всегда стремитесь к достойной оплате труда, не упускайте перспективу и уверенно хватайте удачу за хвост. Желаю, чтобы каждый новый день приносил радость и удовлетворение от проделанной работы. А сегодня – отдыхайте и наслаждайтесь заслуженным выходным.