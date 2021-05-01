1 мая во многих странах мира отмечается международный праздник — День труда, или как еще называют этот праздник праздник Весны и Труда. Долгие годы в Украине праздник носил название День международной солидарности трудящихся, но в последние годы название упростили до Дня труда.
НАРОДНАЯ ПРАВДА рассказывает об истории и традициях праздника.
1 мая — День труда — история
1 мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку в Чикаго, выдвинув требование 8-часового рабочего дня. Забастовка и сопутствующая демонстрация закончились кровопролитным столкновением с полицией. В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала в память о выступлении рабочих принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Впервые день международной солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах.
Долгое время 1 мая считали символом революции, непримиримой классовой борьбы, то есть праздник имел «политическую окраску». Люди выходили в этот день на массовые демонстрации с портретами политических деятелей, передовиков производства, лозунгами, призывами, плакатами и диаграммами о достижениях в той или иной отрасли народного хозяйства. Сейчас этот контекст потерялся.
1 мая — поздравления и открытки
Поздравляю с 1 Мая!
Счастья, радости желаю.
Деньги пусть мешками прут,
И несложным будет труд.
Ведь любимая работа —
Это вовсе не забота.
Это счастье, не беда.
Поздравляю с Днем труда!
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С 1 маем! Пусть не спится
Утром ранним в этот день.
Пусть желание трудиться
Побеждает сон и лень.
Пусть любимая работа
Вдохновляет и бодрит.
Пусть проблемы и заботы
Праздник этот победит!
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Останній місяць весняний надворі,
Вже посадили запаси з комори,
І можемо щиро весні порадіти,
Бо 1 травня нам треба зустріти!
Лишень візьмемо друзів близьких
Нам буде сумно гуляти без них!
Усмішки скрізь, веселий народ –
Всі відійшли від робочих клопот!
Тебе, мій друже, також я чекаю,
І з Днем праці від серця вітаю!
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З 1 травня я вітаю,
Теплих днів тобі бажаю!
Ти забудь про ті плакати,
Краще думай про лопати.
Попрацюй ти на городіі,
Як же гарно на природі…
Не забудь позагорать,
М’язи трішки накачать!
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Першотравня чекає народ,
Щоб скопати свій город.
Дід у баби знахабнів,
На пікнік йти захотів,
Бачиш всі до лісу йдуть,
Торби ледве волочуть,
Я також хочу гуляти,
Досить на печі лежати.
І не треба нам коньяк
На ура піде первак.
З 1 травня я вітаю
Всяко різного бажаю.
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Поздравляю с праздником Первомая! Всегда стремись покорять новые вершины, люби, мечтай, строй планы, действую решительно и расчетливо. Не гонись за деньгами, пусть они сами тебя найдут. В этот весенний день желаю тебе, чтобы все мечты сбывались, семья всегда жила в достатке, а работа никогда не нагоняла тоску.
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Сегодня празднуют Первомай! Поздравляю с праздником. Всегда стремитесь к достойной оплате труда, не упускайте перспективу и уверенно хватайте удачу за хвост. Желаю, чтобы каждый новый день приносил радость и удовлетворение от проделанной работы. А сегодня – отдыхайте и наслаждайтесь заслуженным выходным.