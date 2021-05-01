Украинский рэп-звезда Alyona Alyona (Елена Савраненко) откровенно высказалась об интимной жизни и поделилась собственным опытом в любовных отношениях, а также дала советы женщинам о сексе. Об этом артистка рассказала в интервью, опубликованном в YouTube-канале Dialog Hub. Реперка отметила, что все девушки обманывают партнеров в постели об оргазме, и она — не исключение. "Все врут, да. И я. До определенного сознательного возраста, чтобы не обидеть человека, все женщины лгут об оргазме. Было. И с мужем тоже было:" Ой, было хорошо! "Ну не хотелось обижать, это правда. Я знаю , что многих это ранит ", — сказала Alyona Alyona. Однако при этом важно понимать, что обманывая партнера, ты не искренен и с собой, лишая настоящего удовольствия, или вообще получаешь то, что тебе не нравится. "Но я поняла, что и мне хочется этого кайфа", — призналась артистка. Елена обратила внимание, что необходимо искренне говорить в постели с партнером о близости, иногда даже демонстрировать те или иные нюансы. "Тропинка эту прорисовать. И указывать! Говорить не только" вот мне нравится ", а говорить во время секса:" эй, а сделай вот так это-то-се ". И я поняла, что если ты чего-то хочешь, то пока ты не скажешь об этом, никто тебя не поймет. полунамеком вообще никто не понимает! или говори, или еще лучше — покажи. Можешь показать сначала сама, а человек потом воссоздает, где там эрогенная зона, и где нужно нажать, или поцеловать ", — пояснила знаменитость. Alyona Alyona отметила, что больше не врет в постели, и уже давно. Также артистка добавила, что лично для нее в сексе получения оргазма не является самоцелью. "Нет. Я могу заниматься сексом без оргазма, для меня это нормально. Я ловлю кайф от всего этого процесса", — сказала реперка.

Видео: Alyona Alyona откровенно высказалась об интиме Ранее сообщалось, что Alyona Alyona призналась, что за время карантина она поправилась на 15 килограммов. Также мы писали о том, что недавно Alyona Alyona ответила Хейтер на свое фото в стиле ню, завернувшись в украинском сине-желтый флаг.