Председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему Верховная Рада не стала расширять полномочия полиции по использованию электрошокера. Об этом народный депутат рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". По словам политика, отклонили законопроект №4375 по двум причинам: из-за игнорирования замечаний к документу от подкомитета по вопросам деятельности органов правопорядка правоохранительного комитета ВР. В частности, о целесообразности применения шокеров к людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и беременных. через норму о праве полицейских применять электрошокер к гражданам за административное правонарушение. Арахамия убежден, что законопроект все же будет принят, но после доработок. "Я отвечаю в парламенте за голоса, и мы провалили этот законопроект. Там есть две причины. У нас есть чат депутатов, и депутаты говорят:" Мы все за то, чтобы дать полиции право использовать эти электрошокеры ". Но — две вещи. На комитете, когда это рассматривалось, был отрицательное заключение, и сказали — верните обратно на доработку ", — сказал нардеп. При этом авторы законопроекта "объехали" решение парламентского комитета и понесли документ в зал на голосование. "Ну люди из комитета говорят:" Как, а для чего мы работаем? "И за это срезалось, условно говоря 50 голосов", — говорит глава фракции "СН". Кроме того, Арахамия озвучил опасения о рисках злоупотребления полицейскими правом на использование электрошокеров. "Вторая вещь была — это убрать оттуда административных правонарушениях. Почему? Когда просто человека остановили … Давайте правде в глаза смотреть. В полиции тоже есть плохие люди. Большая очень организация. Ночью в каком-то селе кого остановили, кто-то кому-то нагрубил, его" нашокувалы ", сказали:" в это время поломался видеорегистратор "… И такое бывает тоже в полиции часто … Ну у нас же не любят полицию за это, вы это тоже прекрасно знаете, через такие злоупотребления", — отметил нардеп. Арахамия отмечает, что проект закона о электрошокеры для полицейских все же будет принят после соответствующих поправок. "Поэтому — мы за шокеры. Вы их к тому же уже купили, они в полиции. Мы это обязательно сделаем. Надо просто корректно доработать этот законопроект", — резюмировал депутат. Напомним, что сейчас в полицейских есть право применять электрошоковые устройства для отражения нападения на себя, другое лицо и / или объект, находящийся под охраной, и для отражения нападения животного, угрожающего жизни и здоровью милиционера или другого лица. Ранее сообщалось, что каждый полицейский, который пройдет обучение по использованию электрошокера, испытывает устройство на себе. Напомним, в прошлом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" бывший телеведущий Роман Медный, в прошлом году вернулся в родной Донецк, рассказал о настроениях местных жителей, об их отношении к войне с Украиной, уровень жизни и пропаганду. Также Сергей Притула высказался о ситуации на востоке страны и настроения Украинская через провокации РФ на границе Украины. Кроме того, в прошлом выпуске программы Шустера эксперты разбирались, почему молодежь с востока больше хочет эмигрировать в другие страны, чем молодежь с запада? А еще первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал правду об отношении РФ в Украину. Конечно же, не обошлось и без споров в прямом эфире. Одна из них — между Сергеем Притулой и Юрием Бойко.