С 1 мая в Киеве отменили спецпропуска для общественного транспорта. Город ослабляет карантин. Как работает метро и наземный транспорт в Киеве, в материале РБК-Украина. Общественный транспорт, в том числе метро, продолжает работать. Впрочем, с сегодняшнего дня уже не нужны спецпропуска. Кроме того, контроль за соблюдением карантинных правил на улицах города усилили. Организованы дополнительные патрули Национальной полиции и Муниципальной охраны. Отметим, карантин в Киеве ослабили с 1 мая 2021 года. Более подробно об ослаблении карантина в Киеве в материале РБК-Украина. Напомним, в Киеве с 5 мая возобновится учебный процесс в учреждениях общего образования, дошкольного и в высших учебных заведениях. Также в столице восстановят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год. Кроме того, после отмены локдауну в Киеве на улицы выйдут дополнительные патрули. По прогнозам Министерства здравоохранения Украины "красную" зону покинут еще пять областей.