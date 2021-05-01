Пророссийские боевики на Донбассе с начале 1 мая уже 5 раз нарушали режим прекращения огня. Один украинский военный пострадал в результате атаки с беспилотника. Об этом сообщает командование операции Объединенных сил на странице в Facebook. Оккупанты обстреливали украинские позиции у Песков и Шумел с запрещенных минскими соглашениями минометов 82-го калибра, а у Южного наемники применили еще и гранатометы с крупнокалиберными пулеметами. Обстрелы также зафиксировали вблизи Новгородского, где пророссийские боевики били со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Украинские военные на агрессию оккупационных сил открывали огонь. Как добавили в командовании, состояние военного, получивший ранения в результате разрыва гранаты, сброшенной с беспилотника боевиков, пока удовлетворительное. "О всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ", — отметили в штабе. Напомним, 28 апреля Трехсторонняя контактная группа обсуждала возврата в режим прекращения огня на Донбассе, но достичь договоренностей о "пасхальное перемирие" не удалось. Позже в украинской делегации в ТКГ заявили, что шансы на "пасхальное перемирие" на Донбассе практически отсутствуют.