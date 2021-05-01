С сегодняшнего дня на украинском ждет ряд изменений, которые коснутся тарифов на газ, цен на железнодорожные билеты, оформленные субсидий и сферы образования. Что изменится в Украине с 1 мая 2021 — читайте в нашем материале ниже. Тарифы на газ С 1 мая вводятся новые годовые тарифы на газ. Такое решение приняли в НКРЕКП. Новая цена будет применяться по умолчанию для всех потребителей в Украине, и действовать она будет с 1 мая 2021 по 30 апреля 2022. Все поставщики обязаны сообщить потребителям о новых ценах, которые будут действовать в этот период. Каждая газопоставляющая компания установит свои тарифы для потребителя, но в среднем украинском придется платить от 7, 88 до 9, 99 за один кубометр. Согласно постановлению НКРЕКП, цену на газ поставщики течение года могут только уменьшать. Цены на билеты Укрзализныци С 1 мая тарифы на железнодорожные перевозки снова поднимутся — на 2%. Это повышение плановое и входит в график с марта 2021 года. Как отмечают в Укрзализныце, это не повышение цен, а легкая индексация. В стоимость проезда пассажиров в общих, плацкартных, купейных вагонах и вагонах класса "люкс" будет ежемесячно применяться коэффициент индексации 1,02. Новые правила начисления субсидий Просмотр субсидий и назначения пособия с 1 мая будет по новым правилам. Изменится сама процедура и выплаты сделают адресными. Часть Украинской могут лишиться помощи, поскольку для ее назначения начнут проверку многих финансовых операций: наличие депозитов в банках, получение дивидендов от ценных бумаг, кэшбек за покупки, операции по покупке валюты и ценных металлов, поездки за границу на отдых или по делам. Как объясняют в Минсоцполитики, такой подход позволит назначать государственную помощь тому, кто в действительности нуждается. Предприниматели освобождаются от уплаты налога В мае физические лица-предприниматели первой группы будут освобождены от ЕСВ на период с 1 по 31 мая 2021. В эту группу входят предприниматели, у которых нет наемных работников, и они занимаются розничной торговлей на рынках или оказывающие услуги для населения, а годовой доход не должен превышать 1000000 гривен. В мае стартует ВНО Основная сессия внешнего независимого оценивания начнется в конце мая, и выпускники будут сдавать тесты по четырем предметам: 21 мая — химия 24 мая — Иностранные языки (испанский, немецкий, французский) 25 мая — Английский язык 28 мая — математика Напомним, ранее мы писали о том, что стал известен график дополнительной сессии ВНО-2021.