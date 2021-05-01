Погода в Украине на Пасху, 2 мая, будет теплой во всех регионах. Однако синоптики прогнозируют дожди во всех областях, местами с грозами. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Прогноз погоды в областях В воскресенье дожди во всех областях страны, сухо будет только в оккупированном Крыму. Однако, несмотря на дожди, синоптики прогнозируют температуру воздуха от +19 на западе до +25 на юге. В западных и восточных областях завтра также дождь. Ночью во всех регионах также будет тепло. Столбики термометров ночью будут колебаться от +9 до +12. Прогноз погоды в Киеве В Киеве завтра также ожидается дождь. Днем температура воздуха в Киеве будет колебаться от +22 до +24, а ночью термометры покажут от +10 до +12 градусов тепла. Напомним, завтра православные верующие Украины будут праздновать Пасху. Сегодня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, который планируют доставить и в украинских церквей. Как прогнозируют в полиции, участие в пасхальных мероприятиях примут около миллиона верующих. Охранять правопорядок будет более 21 000 полицейских.