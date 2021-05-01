Германия осуждает санкции России, введенные в отношении европейских чиновников. Их считают безосновательными. Об этом пишет DW. В немецком правительстве решительным образом отвергают целесообразность санкций России против представителей ЕС. Согласно позиции Министерства иностранных дел Германии, ограничительные меры Кремля не имеют содержательного обоснования и "ненужным образом приводят к дальнейшему ухудшению отношений с Россией". Ранее сообщалось, что Российская Федерация ввела санкции против восьми представителей ЕС. В частности, в список санкций попал глава Европарламента Давид Сассоли. Впоследствии в Евросоюзе заявили, что оставляют за собой право принять соответствующие меры на санкции России. Сам глава Европарламента заявил, что никакие санкции или запугивания не остановят Европарламент или его лично "от защиты прав человека, свободы и демократии".