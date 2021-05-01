Министерство иностранных дел Украины раскритиковало решение России ввести санкции против европейских чиновников. Этот шаг Киев считает "гибридной агрессией" РФ. Об этом сообщили в Twitter МИД. Украина выразила свою солидарность с восемью гражданами Европейского Союза, которым Российская Федерация запретила въезд на территорию России. Такое решение в МИД назвали безосновательным. "Это решение является еще одним доказательством того, что Россия продолжает проводить гибридную агрессию против демократического мира", — говорится в заявлении министерства. Ранее сообщалось, что Российская Федерация ввела санкции против восьми представителей ЕС. В частности, в список санкций попал глава Европарламента Давид Сассоли. Впоследствии в Евросоюзе заявили, что оставляют за собой право принять соответствующие меры на санкции России. Министерство иностранных дел Германии заявило, что ограничительные меры Кремля не имеют содержательного обоснования и "ненужным образом приводят к дальнейшему ухудшению отношений с Россией".