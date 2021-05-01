В Украине в первый день мая будет теплая погода, но большую часть страны накроют дожди с грозами. Температура воздуха будет колебаться от +17 до + 23. Об этом сообщает Укргидрометцентр. Прогноз во всех областях В субботу сухая погода будет только на севере, в Киевской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой и Херсонской областях. На остальной территории страны прогнозируют дожди и грозы. При этом температура воздуха днем будет довольно тепло — на западе + 17 + 20, на севере + 18 + 20 в центральных, восточных и южных областях + 19 + 22 градуса, в Николаевской области до +23. Ночью столбики термометра будут колебаться от + 6 + 8 на западе, до + 8 + 11 на остальной территории. Прогноз в Киеве В столице 1 мая будут солнечно и сухо. Температура воздуха днем составит + 18 + 20 градусов тепла, ночью +9 +11. Ранее РБК-Украина писало, которой погода будет на выходных 1-2 мая. Всю страну накроют дожди и грозы, но тепло не отступит. Также синоптики сообщали, что погода в Украине на Пасху будет теплая.